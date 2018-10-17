وزير الداخلية التركي: تفتيش منزل القنصل السعودي سيبدأ فور التوصل لتفاهم مشترك

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأن تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي محمد العتيبي في إسطنبول، على خلفية قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، سيبدأ فور التوصل إلى تفاهم مشترك بين البلدين.

ووفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، اليوم الأربعاء، فإن "صويلو" أشار إلى وجود قبول من الجانب السعودي لتفتيش منزل القنصل، وأن إطلاق عملية التفتيش تنتظر حالياً تفاهماً مشتركاً، مشدداً على أن اختفاء خاشقجي ليس أمراً يتابعه العالم فحسب، بل هو اختبار للقوانين التركية.

وقال: "منذ اللحظة الأولى لاختفاء خاشقجي حرصنا على أمرين اثنين، الأول القيام بما يجب في إطار القانون، والثاني ضبط النفس والالتزام بالمعاهدات الدولية والإقدام على خطوات شفافة".

وعن تأخر تفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، قال الوزير: "لو كان صدر إذن بتفتيش القنصلية السعودية من قبل، لما ثار كل هذا الجدل، وما استطيع أن أجزم به حيال اختفاء خاشقجي هو أن على الجميع انتظار نتائج التحقيق".

واستطرد قائلاً: "لدي قناعات قوية في قضية اختفاء خاشقجي، ولكني لا أستطيع البوح بها لأن هذا الأمر من اختصاص القضاء".

وذكرت الأناضول أمس، أن مجموعة العمل التركية السعودية المشتركة بشأن التحقيق في اختفاء خاشقجي، تعتزم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي.

وغادر فريق البحث الجنائي التركي، القنصلية السعودية فجر أمس بعد 9 ساعات كاملة من التحقيقات، ووفقاً لوسائل إعلام تركية فإن الفريق أخذ عينات من تربة حديقة القنصلية.

الجدير بالذكر أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراجه بعض الأوراق، بينما تؤكد السلطات السعودية اختفائه بعد خروجه من القنصلية، كما تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبداً وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.