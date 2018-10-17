شكاوى الأعلى للإعلام توصي بسحب ترخيص قناة الحدث اليوم

قال رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام جمال شوقي، ان اللجنة اوصت باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الترخيص الممنوح لقناة الحدث اليوم وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 بسبب مخالفتها للقوانين و اضرارها للمصالح العامة للمجتمع و الإساءة لمهنة الاعلام وإهانة المشاهدين .

وقال شوقى في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن اللجنة ناقشت شكاوى قدمت ضد 4 برامج بقناة الحدث اليوم.

واوضحان القناة ارتكبت جرائم اعلامية شملت تخصيص برنامج لطفل لم يتعدي العاشرة، يدعى فارس احمد الذي أهان من خلاله نساء مصر، في برنامجه ساعة مع فارس، حيث احتوت الحلقة علي تجاوزات تتعلق بقضايا التحرش وان الفتيات هن المسئولات عن فعل التحرش بسبب ملابسهن.

و اشار شوقي إلي برنامج أخر قدم أموال لتلاميذ أحد المدارس لإقناعهم للقفز فوق أسوار المدرسة لتصوير إحدى حلقات البرنامج، كما شملت إهانة العاملين بدار الأوبرا وإهانة و تهديد عمال أحد مصانع الأسمنت.

وأضاف شوقى أن اللجنة رأت أن ما تم بثه على الكثير من برامج هذه القناة يمثل جرائم إعلامية تخالف القوانين و المعايير و الأكواد الإعلامية.