• إدارة المهرجان تفتح الباب 4 أيام لتلقي أي مادة تتضمن موقفا سياسيا معلنا للمخرج الفرنسي ضد القضية الفلسطينية أو حقوق الشعب العربي

• اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان تجتمع 21 أكتوبر لاتخاذ قرارا نهائيا بشأن التكريم



أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، عن أن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان اجتمعت بشكل عاجل؛ لدراسة ما أثير في وسائل الإعلام ومن قبل بعض الفنانين والمثقفين حول دعوة المخرج الفرنسي كلود ليلوش لاستلام تكريم عن مجمل أعماله خلال الدورة الـ40 للمهرجان التي تقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل.

وأكد المهرجان، في بيان صحفي اليوم، أن اللجنة اطلعت على كل ما نُشر خلال الأيام الماضية من تصريحات أدلى بها «ليلوش» لمطبوعات إسرائيلية خلال تلقيه دكتوراة فخرية من قبل إحدى الجامعات، تمت ترجمتها لعدة لغات، ووجدت اللجنة أن كلها تأتي في نطاق المجاملات المعتادة من الفنانين عند زيارة أي دولة.

وأضافت إدارة المهرجان، أنه نظرًا لأن أعضاء اللجنة الاستشارية كأفراد، ومهرجان القاهرة كمؤسسة ثقافية، وقفت طوال تاريخها مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فإن اللجنة تدعو الجميع لتزويدها بأي وثيقة تتضمن موقفًا سياسيًا معلنًا لكلود ليلوش ضد القضية الفلسطينية أو حقوق الشعب العربي، سواء كانت تصريحًا سياسيًا، بيانًا قام بالتوقيع عليه، أو أي شكل آخر للتضامن السياسي مع الموقف الإسرائيلي.

وتابعت: «على من يملك أي مادة تثبت هذا إرسالها للجنة على عنوان البريد الإلكتروني (info@ciff.org.eg) خلال 4 أيام تبدأ مساء اليوم وحتى مساء الأحد الموافق 21 أكتوبر الجاري، لتقوم اللجنة بدراسة المواد في اجتماع عاجل آخر واتخاذ قرار بشأن التكريم».

يذكر أن «كلود ليلوش» يهودي الديانة، ولد عام 1937 جنوب فرنسا لأب يهودي من أصول جزائرية، قام بزيارة إسرائيل 10 مرات، آخرها عام 2016، عند عرض فيلمه «هو وهي» بمهرجان مخصص للأفلام الفرنسية.

ويتعرض «ليلوش» دائما للكثير من الهجوم والانتقاد بسبب تصريحاته المحبة لإسرائيل، حيث يعتبرها وطنه الثاني، وأكد أكثر من مرة أنه يسعد بالحضور إلى تل أبيب، وأنه رغم إقامته بعيدا عنها في فرنسا إلا أنه يشعر دائما بأنه قريب منها، وعندما يكون فيها يشعر بأنه في وطنه.

وكان محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، قد أكد -أمس في تصريحات خاصة لـ«الشروق»- أنه لن يتراجع عن تكريم المخرج والكاتب الفرنسي كلود ليلوش، وأن ما يتردد خلال الفترة الأخيرة من اتهامات لـ«ليلوش» بأنه صهيوني مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه ليس لديه موقف معادي للعرب أو الإسلام.

وتابع «حفظي»: «ليس أي مخرج أو فنان زار إسرائيل نعتبره عدوا للعرب. لو تصرفنا بهذه الطريقة هنفضل في عزلة بنخاطب نفسنا فقط، خاصة أن كلود ليلوش يحب مصر ورحب بالتكريم ويريد الحضور إلى مهرجان القاهرة».

ويتعرض مهرجان القاهرة للهجوم منذ إعلانه السبت الماضي عن تكريم الفرنسي كلود ليلوش، في دورته الـ40.