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قررت النيابة العامة بالسويس، حبس «ع.س» رجل أعمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره؛ لاتهامه بعدم سداد ملايين الجنيهات لبنوك في القاهرة.

ونقلت قوات الشرطة رجل الأعمال إلى قسم شرطة عتاقة بالسويس، بعد القبض عليه بالعين السخنة التي يمتلك بها قرية سياحية.

والمتهم رجل الأعمال هو والد الشاب بطل فيديو واقعة التحرش اللفظي التي حدثت منذ شهرين بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة التجمع»، التي صورت الشاب أثناء نزوله من السيارة ودعوتها لتناول القهوة في «كوفي شوب» قريب.

وقال مصدر أمني إن قضية عدم سداد رجل الأعمال مديونيات لبنوك في القاهرة وليس السويس، وأن الشرطة بالسويس قامت بالتنفيذ فقط.