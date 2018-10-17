سفير السعودية لدى اليمن: مشتقات النفط تصل عدن قريبا

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، إن الدعم السعودي لليمن بالمشتقات النفطية سيبدأ نهاية الشهر الجاري إلى عدن لدعم محطات الكهرباء والمياه.

وأضاف "آل جابر"، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء: "إن هناك عدة مشاريع نفذت فعليا باليمن منها مستشفى سيؤون الذي تم تجهيزه بالكامل ويضم 5 عيادات مختلفة"، مبينا أنه تم تجهيز المستشفى وفقا لنفس المعايير التي تم تطبيقها في مستشفى الجوف باليمن وبنفس الأجهزة والمعدات التي تستخدم في مستشفيات المملكة، إضافة إلى مشاريع في محافظة المهرة اليمنية، منها ما هو تحت التنفيذ في مجال التعليم والصحة والزراعة أيضا.

وذكر أن البرنامج نفذ عددا من المشروعات في جزيرة سقطرى اليمنية، شملت مشاريع للكهرباء ومشاريع تنموية أخرى، مؤكدا أن طريق الضالع الرابط بين عدن وصنعاء قد شارف على الانتهاء، وبدأت حركة السيارات تستخدم أجزاء منه.

وتابع: "التقينا مجموعة من سفراء الدول الغربية المهتمة بالشأن اليمني، وكذلك العديد من الناشطين والباحثين في الشأن اليمني، وقدمنا لهم وزملائي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، إيجازا عن جهود المملكة في دعم العمل الإنساني في اليمن، والمبادرات السعودية ومبادرات التحالف أيضا، في دعم الوضع الإنساني في اليمن بشكل كامل، أيضا شرحنا لهم عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وعن البرامج التي تنفذ حاليا في العديد من المحافظات اليمنية، منها الجوف ومأرب وحضرموت والمهرة وفي أرخبيل سقطرى وفي الضالع أوضحنا أيضا أهمية دعم الاقتصاد اليمني بشكل كامل، وقدمنا تصورا مستقبليا لدعم الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي، وأيضا التنمية والإعمار في اليمن في الوقت الراهن وفي المستقبل".

كان مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة باليمن قد قدم عرضا مرئيا للحضور عن دور المركز في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة المحافظات اليمنية، فيما قدم المسؤولون بالبرنامج السعودي لإعمار اليمن شرحا للمشاريع والجهود التي يقوم بها البرنامج في اليمن، ومن ضمنها مستشفى سيؤون في محافظة حضرموت ومدينة الملك سلمان الطبية التعليمية، ومركز غسيل الكلى ومشروع بناء المدارس، ومشروع المجمعات السكنية في محافظة المهرة، ومحطتا توليد الكهرباء في محافظة سقطرى، ومشروع توفير المياه في الغيضة، ومشروع مبنى الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ومشروع زراعة القمح في المسيلة.