مقتل وإصابة 30 مسلحا في قصف جوي جنوب شرق أفغانستان

قُتل وأُصيب 30 مسلحا على الأقل، من بينهم 4 انتحاريين في عمليات قصف جوي منفصلة نفذتها القوات الأمريكية بإقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر فيلق الرعد 203، التابع للجيش الأفغاني في جنوب شرق البلاد في بيان أن قوات التحالف نفذت قصفا جويا، استهدف حافلة صغيرة للمسلحين في بلدة قربان بمنطقة قره باغ، ما أسفر عن مقتل 4 انتحاريين.

وأضاف البيان أن قوات التحالف نفذت أيضا غارات جوية ضد أهداف لطالبان في بلدة شوري كالي بمنطقة آب باند، ما أسفر عن مقتل 19 مسلحا على الأقل وإصابة 7 آخرين.