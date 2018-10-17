الشرطة المكسيكية تنشر 250 عنصرا على الحدود مع جواتيمالا لمواجهة قافلة مهاجرين

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن المكسيك نشرت 250 من عناصر الشرطة على حدودها مع جواتيمالا، استعدادًا لوصول قافلة مهاجرين متجهة إلى الولايات المتحدة.

وانتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القافلة، مهددًا هندوراس وجواتيمالا والسلفادور بقطع المساعدات، إذا لم تقم بمنع المهاجرين من عبور حدودهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وغادرت القافلة، التي يقدر عدد أفرادها بين 1500و3000 شخص سان بيدرو سولا في شمال هندوراس يوم السبت.

ويتحرك المهاجرون، ومن بينهم أطفال وكبار السن، عن طريق حافلات ومركبات أخرى، وسيرًا على الأقدام.

وأعلنت المكسيك، أنها لن تسمح بدخول الأشخاص دون الوثائق الضرورية.

ومع ذلك، فإن المهاجرين لديهم إمكانية طلب اللجوء في المكسيك، حسبما قالت منظمة العفو الدولية.