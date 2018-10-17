العثور على طيار تونسي في حالة جيدة إثر سقوط طائرته في عرض البحر

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، العثور على طيار في عرض البحر، بعد أن كان فقد في وقت سابق، اليوم الأربعاء، عقب سقوط طائرته خلال تدريب عسكري مشترك لدول (5 زائد 5).

وأوضحت الوزارة، أن مروحيات البحث والإنقاذ التابعة لجيش الطيران، تمكنت بمساهمة جيش البحر، ظهر اليوم، من العثور على الضابط الطيار وانتشاله من عرض البحر في حالة وعي تام بالرغم من رداءة الأحوال الجوية ومحدودية الرؤية.

وأفادت بأن الطيار نجا، من حادث سقوط الطائرة، بعد أن قفز من الطائرة والقيام بالإجراءات الخاصة بالبقاء في البحر على متن قارب النجاة المجهز للطائرة إف 5، وذلك داخل المجال الجوي التونسي على بعد حوالي 140 كيلومترا شمال مدينة بنزرت.

وساهم الجيش الإيطالي في عمليات البحث وتبادل المعلومات خلال عملية الإنقاذ، بحسب ما ذكرت الوزارة. ويخضع الطيار للعناية الطبية في القاعدة العسكرية الجوية سيدي أحمد بمدينة بنزرت.