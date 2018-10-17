«الداخلية» تضبط شخصين كسرا زجاج فرامل الطوارئ بمترو «حلوان - المرج»

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط شخصين، قاما بكسر زجاج فرامل الطوارئ، والتعدي بالسب على الركاب بمترو الأنفاق الخط الأول (حلوان / المرج).

وكان قد تداول فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن قيام شخصين حال استقلالهما أحد القطارات، بكسر زجاج الفرامل، وسب الركاب لدى محاولتهم منعهما.

وضبطت قوات الأمن، المتهمين، وهما (محمد.م.م - 19 سنة)، وشهرته كيشه، و(عبداللاه.ب.ع - 17 سنة) مقيمان بمنطقة المرج، واعترف الأول بارتكابه الواقعة منذ حوالي ستة أشهر، وأنه قام بتدوين اسم شهرته بعربة المترو باستخدام "مسمار" على سبيل المزاح، وحدثت مشادة بينه وبعض الركاب، وأن الثاني تربطه به علاقة صداقة وزمالة، وليس له دور فى الواقعة.