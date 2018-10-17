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العبادي والبارزاني يبحثان التنسيق لملاحقة الخلايا الإرهابية

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 6:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 6:40 م

بحث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، التنسيق بين المركز والإقليم لتعزيز التعاون بملاحقة الخلايا الإرهابية.

وقال مكتب العبادي، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الأربعاء، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مكتبه اليوم، رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني"، مضيفا أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد والتنسيق بين المركز والاقليم لتعزيز التعاون المشترك والاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية".

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على أن الحوار والتباحث ضمن أطر الدستور بإمكانه حل الاشكالات العالقة من أجل خدمة البلاد.


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