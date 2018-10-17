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رئيس وزراء أستراليا: تغير موقفنا بشأن القدس لن يؤثر على تجارتنا مع إندونيسيا

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
سيدني - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 3:08 ص | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 3:08 ص
استبعد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، أن يؤثر تحوله المفاجئ نحو الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، سلبا على العلاقات التجارية مع إندونيسيا.

وقال موريسون، للصحفيين، في كانبرا إنه كان على اتصال بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لشرح بيانه الذي أدلى به أمس الثلاثاء بأنه "منفتح" على نقل السفارة الأسترالية إلى القدس في حين أنه لا يزال يدعم حل الدولتين.

يشار إلى أن إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، داعم قوي للقضية الفلسطينية، وتحذر من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقوض عملية السلام.

وحثت وزيرة الخارجية الإندونيسية رتنو مارسودي أستراليا على "عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يقوض عملية السلام والأمن العالمي".

وأوضح موريسون أنه تأكد من أن اتفاقا تجاريا كبيرا وشيكا مع إندونيسيا، يمضي في مساره ولن يتأثر ببيانه بشأن إسرائيل.

وتقول المعارضة العمالية إن تحول موريسون في موقفه بشأن إسرائيل محاولة لجذب أصوات اليهود في مقعد وينتورث، الذي يشهد انتخابات تكميلية يوم السبت.

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