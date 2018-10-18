«الثقافي البريطاني» يفتح باب الترشح لجوائز «خريجي التعليم البريطاني»

أعلن المجلس الثقافي البريطاني اليوم؛ عن فتح باب التقديم لمسابقة "جوائز خريجي التعليم البريطاني– UK Alumni Awards" الخاصة بالدارسين في المملكة المتحدة لعام 2019، والتي تتيح الفرصة للمصريين ، الذين درسوا خلال الـ15 سنة الأخيرة ، بإحدى جامعات المملكة، التقديم في تلك المسابقة.

وخلال حفل توزيع جوائز الخريجين لعام 2018، احتفل المجلس الثقافي البريطاني بفوز ثلاثة من أبرز الشخصيات الرائدة في مختلف المجالات العملية في مقر إقامة السفير البريطاني، وهم: رحاب المغربي ، التي قامت بالدراسة في جامعة إمبريال اللندنية، ثم قد قامت بإنشاء مختبر لتعزيز عمليات استخراج النفط بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر. وقد تم تمويل أبحاث المختبرعبر منح من جامعة السويس وصندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا. والدكتور محمود حافظ، قام بالدراسة بجامعة ليدز، و نجح في اختراع تقنية جديدة لإستبدال الركبة أطلق عليها "SurgiNova"، و حصل حافظ على 10 براءات اختراع، كما أسس مركز للعظام والمفاصل في جامعة 6 أكتوبر. وكذلك أسامه فتح الله، الذي درس في جامعة كوفينتري وأنشأ مؤسسة لدعم المجتمعات البدوية عبر خلق وظائف عمل من الأنشطة المختلفة للإقتصاد الإبداعي للنساء والمجتمعات المهمشة.

ووفق بيان للمجلس الثقافي البريطاني اليوم؛ يحصل الفائزون على رحلة إلى المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتهم وتوسيع معارفهم الدولية والنهوض بحياتهم المهنية، إلى جانب التواصل مع زملائهم الخريجين، و خلق سمعة قوية لمؤسساتهم و مشاريعهم في مصر و العالم.