الادعاء العام الألماني يتولى التحقيقات في جريمة احتجاز رهينة بكولونيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح متحدث باسم الادعاء العام الاتحادي بألمانيا بأن الادعاء تولى التحقيقات في جريمة الحريق المتعمد واحتجاز رهينة في محطة القطارات الرئيسية بمدينة كولونيا غربي البلاد.

وذكر المتحدث صباح اليوم الأربعاء أن الادعاء العام الاتحادي يعتزم الإعلان عن تفاصيل في وقت لاحق اليوم.

ويعتزم المحققون بصفة خاصة فحص إذا ما كان الهجوم الذي تم شنه على مطعم وجبات سريعة أول أمس الاثنين ذا خلفية إرهابية أم لا.

يُذكر أن رجلا سوريا /55 عاما/ تحصن داخل صيدلية بمحطة القطارات الرئيسية في كولونيا واحتجز معه رهينة طوال ساعتين بعدما قام بشن حريق متعمد على فرع لمطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة داخل المحطة. وقامت فرقة عمليات خاصة من الشرطة باقتحام الصيدلية، وأصيب الجاني والرهينة واثنين آخرين خلال ذلك.

وصدر أمر اعتقال فيما بعد ضد الرجل بتهمة الشروع في القتل في حالتين واحتجاز رهينة.