«أبو الغيط» يبحث مع «منظمة الأمن والتعاون الأوروبي» سبل التعاون المشترك

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع "توماس جريمينجر" سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سبل تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، خلال لقاء اليوم الأربعاء، في إطار مشاركة أبو الغيط في افتتاح ورشة العمل التي ينظمها الجانبين، في العاصمة النمساوية فيينا.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن الأمين العام أكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين المنظمتين والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى العلاقة المؤسسية، منوهاً في هذا الصدد بالفعاليات المشتركة التي يتم تنظيمها ومن بينها ورشة العمل الحالية، وضرورة الحفاظ على استمرارية هذه الفعاليات بما يخدم مصالح الطرفين، معرباً عن التطلع للاستفادة من إمكانات وخبرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تدريب كوادر الأمانة العامة ودعم قدراتها في عدد من المجالات الهامة.

وأشار عفيفي إلى حِرص "جريمينجر" على مدى الاهتمام الذي توليه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية، خاصة في ضوء وجود العديد من التحديات المشتركة التي ينبغي العمل على مواجهتها، وأيضاً وجود فرص متاحة لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً استعداد المنظمة لتنظيم برامج وأنشطة التدريب اللازمة لكوادر الأمانة العامة للجامعة العربية.