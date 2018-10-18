الإنتربول يصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم ثان في عصابات كولومبيا

أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) مذكرة توقيف بحق عضو بارز في جماعة جيش التحرير الوطني الكولومبي (إي.إل.إن)، وهي ثاني مذكرة باعتقال عضو في الجماعة خلال الشهر الجاري.

وجوستافو جيرالدو كوينشيا المعروف أيضا باسم بابليتو، مطلوب من قبل محكمة في مقاطعة أراوكا بشمال غرب البلاد بتهمة القتل والاختطاف والسرقة.

وألقت السلطات القبض على جيرالدو في عام 2007 و هرب من سجن في أراوكا في عام 2009، ربما يكون قد فر إلى فنزويلا، وفقا لراديو كاراكول ، الذي نشر صدور مذكرة التوقيف على موقعه على الإنترنت.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر (إنتربول) مذكرة اعتقال بحق قائد جيش التحرير الوطني الكولومبي نيكولا رودريجيز باوتيستا، المعروف أيضا باسم جابينو، والمطلوب لدى السلطات بتهمة القتل العمد وتجنيد مقاتلين بصورة غير قانونية.

وجيش التحرير الوطني الكولومبي، الذي يضم ما يقدر بنحو 1500 مقاتل، آخر جماعة متمردة قائمة في كولومبيا بعد أن وقعت ادارة سانتوس اتفاقية سلام مع جبهة القوات الثورية المسلحة(فارك) في نوفمبر 2016.