روسيا: انتحار المشتبه به في تفجير القرم بعد تسببه في قتل 18 شخصا

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أعلن رئيس منطقة القرم سيرجي أكسيونوف اليوم الأربعاء أن الشخص المشتبه في قيامه بتفجير قنبلة في كلية الفنون التطبيقية، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل، كان طالبا وقام لاحقا بإطلاق النار على نفسه.