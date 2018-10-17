قال أحمد لطيف، مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، إن الوزارة قررت توجيه الدعم المقرر من خلال برنامج الدعم النقدي «تكافل»، والمخصص للأسر الأولى بالرعاية، لعدد طفلين بالأسرة فقط بدلا عن 3 أطفال، وذلك بجانب الدعم المقرر للأسرة بـ325 جنيها شهريا، حيث يحصل الابن في المرحلة الثانوية على دعم قيمته 140 جنيها شهريا، والطفل في المرحلة الإعدادية على 100 جنيه شهريا، و80 جنيها للطفل في المرحلة الابتدائية، إلى جانب منح الطفل من سن يوم وحتى 6 سنوات 60 جنيها.

وأوضح «لطيف» -على هامش الورشة التشاورية مع ممثلي الصحافة المحلية بعدد من المحافظات اليوم، أنه تم إضافة السيدة المسيحية المنفصلة ضمن الفئات التي يحق لها الحصول على دعم «تكافل»، وذلك بعد توافر شروط حصولها على الدعم.

قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعفاء بعض الفئات من دفع الرسوم المدرسية، وهم: أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء الأسر التي تحصل على مساعدات الدعم النقدي من التضامن، كما تعفي التربية والتعليم أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل من دفع الرسوم.

وفي إطار ترشيد الدعم الذي يستهدف الأسر والمواطنين الأولى بالرعاية، تعتزم الوزارة اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الأشخاص والأسر التي حصلوا على دعم نقدي بغير وجه حق.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تمتلك أكبر قاعدة بيانات لتوصيف الفقر في الشرق الأوسط، وحظت بإشادات من منظمات دولية، ومسجل بها 30 مليون مواطن يرون أنهم يستحقون الحصول على دعم.