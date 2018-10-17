وزير التنمية الألماني يحذر من محدودية إنفاق بلاده على المساعدات التنموية

حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر من محدودية إنفاق بلاده على المساعدات التنموية.

وأعرب مولر في تصريحاته لصحيفة "فرانكفورتر ألجيمانيه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن تشككه في أن تصل الميزانية التنموية الألمانية للنسبة المئوية المنصوص عليها من قبل الأمم المتحدة.

وأضاف الوزير الاتحادي قائلا: "يتعين علينا التعامل على محمل الجد مع الهدف الموضوع من قبل الأمم المتحدة باستثمار 0.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العمل التنموي. وهذا ليس هو الحال في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية بألمانيا لا تقترب خطوة واحدة تجاه هذا الهدف، لذا شدد على ضرورة زيادة الميزانية التنموية لعام 2019.

وأعرب مولر عن أمله في موائمة النفقات التنموية مع نفقات التسلح، مثلما هو مقرر في اتفاقية الائتلاف الحاكم، قائلا: "السلام هو الأساس لأي تطور. يجب أن يكون لذلك أولوية عليا في ألمانيا".