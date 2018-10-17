«ناورو» ترحل طبيبة أسترالية تعالج اللاجئين في الجزيرة

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ذكرت قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن جزيرة ناورو بالمحيط الهادي، رحلت طبيبة بارزة أسترالية كانت تعالج طالبي لجوء في الجزيرة.

وقال التقرير إنه تم اعتقال نيكول مونتانا، بعد أن التقطت صورة لطفل يتلقى علاجاً في مركز للبت في طلبات اللاجئين.

وتمنع حكومة ناورو، التي تدير مركز اللاجئين، نيابة عن الحكومة الأسترالية، في إطار سياسة الاحتجاز في الخارج المسؤولين الطبيين من تصوير مرضاهم.

ونقلت القناة التلفزيونية عن مصادر بالحكومة الأسترالية قولها، إن مسؤولي ناورو ربما اشتبهوا في أن الطبيبة كانت تخطط لتسريب الصورة للإعلام أو النشطاء، حيث قالت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية إن الطبيبة حل محلها شخصاً آخر.

تأتي الخطوة بعد أن طردت ناورو الأسبوع الماضي فريق منظمة "أطباء بلا حدود" الطبي بأكمله، والذي كان يقدم الرعاية الصحية النفسية للاجئين.

وطالبت المنظمة بالإجلاء الفوري لجميع طالبي اللجوء من ناورو، واصفة سياسة الحكومة الأسترالية بأنها "غير آدمية".

وطالبت الرابطة الطبية الأسترالية، بإجلاء جميع أطفال اللاجئين الـ80 وأسرهم من الجزيرة.