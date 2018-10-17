أظهر استطلاع للرأي أن الألمان ينظرون في أغلبهم بشكل إيجابي للاتحاد الأوروبي، حيث تبين من خلال الاستطلاع الذي أجري بتكليف من البرلمان الأوروبي ونشرت نتيجته، اليوم الأربعاء، أن 81% من الألمان الذين شاركوا في الاستطلاع يعتبرون عضوية ألمانيا في الاتحاد الأوروبي أمراً جيداً.

وبلغت نسبة التأييد للاتحاد الأوروبي على مستوى جميع سكان الدول الأعضاء بالاتحاد 62%، وهي أكبر نسبة منذ 25 عاماً.

كما رأى أغلب الألمان المشاركين في الاستطلاع 76%، أن بلادهم استفادت حتى الآن من عضويتها في الاتحاد.

وتبين من خلال الاستطلاع أن الإيطاليين هم أكثر شعب داخل الاتحاد لا يرى أن مصلحة بلاده مع الاتحاد، حيث لم تتجاوز نسبة تأييد الاتحاد بين الإيطاليين المستطلعة آراؤهم 42%.

ورأى أكثر من نصف الألمان المشاركين في الاستطلاع بنحو 56%، أن قضية الهجرة يجب أن تلعب الدور الأهم في المعركة الانتخابية للانتخابات الأوروبية المقررة الربيع المقبل.

وعلى المستوى الأوروبي، اعتبر نصف سكان دول الاتحاد ذلك هو أهم قضية يجب أن تثار خلال المعركة الانتخابية.

يُذكر أن عدد المهاجرين للاتحاد الأوروبي تراجع هذا العام بشكل واضح، حيث بلغ نحو 100 ألف مهاجر خلال سبتمبر الماضي، أي بتراجع بنحو الثلث مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسب آخر بيانات وكالة فرونتكس الأوروبية لحماية الحدود.