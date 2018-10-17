وزراء خارجية الدول السبع والاتحاد الأوروبي «قلقون للغاية» بشأن اختفاء خاشقجي

قال وزراء خارجية الدول الصناعية السبع وممثل الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إنهم "قلقون للغاية" بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



ودعا البيان إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الإخبارية.



وأضاف: "نشجع التعاون التركي السعودي ونتطلع أن تجري المملكة العربية السعودية تحقيقا دقيقا وذا مصداقية وشفاف وفوري".



وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.



تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي اختفى منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق.



وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير مصادر تركية إلى أنه لم يخرج منها وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.