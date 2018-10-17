طالبان تغتال السياسي العاشر من مرشحي انتخابات الأسبوع المقبل

ذكر مسؤولون أن تفجيرا نفذته حركة طالبان بإقليم هلمند جنوب أفغانستان أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم سياسي شهير يخوض الانتخابات البرلمانية التي تجرى السبت المقبل.

وقتل صالح محمد أتشيكزاي و 7آخرين في تفجير انتحاري بمدينة «لاشكار جاه» في التاسع من أكتوبرالجاري، وبلغ عدد المرشحين السياسيين الذين قتلوا في مختلف أنحاء أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة 10 مرشحين.

وقالت عضو المجلس الاقليمي راضية بالوش إن «عبد الجبار كهرمان» كان يتحدث إلى مستشاريه في مكتب حملته الانتخابية في مدينة «لاشكار جاه» عاصمة الإقليم عندما وقع الهجوم اليوم الأربعاء.

ويقطن السياسي البالغ من العمر 60 عاما منطقة سبينبولداك في إقليم قندهار جنوب أفغانستان لكنه يمثل إقليم هلمند في مجلس النواب وهو المرشح البرلماني الثاني الذي يتم اغتياله في هلمند خلال 10 أيام.

وذكر متحدث باسم الحاكم الإقليمي أن 7آخرين أصيبوا في تفجير اليوم الأربعاء، وجرى زرع القنبلة أسفل مقعد «كهرمان» في دار ضيافته الذي يعتبر أيضا أحد مكاتب حملته الانتخابية طبقا لما ذكره عضو آخر بالمجلس الاقليمي «عبد الأحد سلطان زاي».

وأعلنت طالبان المسؤولية عن الانفجار قائلة إن كهرمان قتل إلى جانب ثلاثة من مستشاريه، وتعهدت طالبان بالقيام بأي شيء لتخريب الانتخابات البرلمانية التي تجرى في مختلف أنحاء البلاد السبت المقبل.