مسؤول ألماني: الاتفاق النووي مع إيران «يعد ناجحا»

دعا مسؤول كبير بوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إلى الدفاع عن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وقال نيلس أنان، وهو وزير دولة بالخارجية الاتحادية، إن الاتفاق "يعد ناجحًا" حتى في ظل أوجه القصور التي قد تشوبه.

جاءت تصريحات، أنان، على هامش انطلاق الحوار الأمني الثالث بالعاصمة برلين، الذي تنظمه الجمعية الألمانية للسياسة الأمنية.

وأضاف وزير الدولة، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يمثل انتكاسة، لأنه نال من الثقة في أية تعهدات للدول الكبرى.

وقال أنان: "لا يمكن أن يسبب فقدان المصداقية في أي مكان ضررًا أكبر مما يسببه في مجال نزع الأسلحة النووية".