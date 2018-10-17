وفاة فلسطيني أصيب أمس برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

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توفى شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة يوم أمس بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن شابا يبلغ (27 عاما) توفى متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها أمس خلال مواجهات على أطراف بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وجرت المواجهات بالتزامن مع انطلاق المسير البحري رقم 12 في بحر قطاع غزة تحديا للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منتصف عام 2007.

وهدد مسئولون إسرائيليون، بتصعيد عسكري ضد قطاع غزة على خلفية احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس الماضي.

وقتل أكثر من 200 فلسطينيًا، وأصيب 22 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق منذ بدء مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.