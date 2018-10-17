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نصائح هامة لإبقاء الخبز طازجا لأطول فترة ممكنة

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:41 ص

إذا أردت إبقاء الخبز طازجاً لأطول فترة ممكنة، ينصح بتجميده، ويمكن أن يدوم لثلاثة أشهر في كيس تجميد، بحسب مبادرة "أفضل من أن يتم التخلص منها"، وإذا قمت بتقطيعه لشرائح أولاً، بإمكانك فك تجميد كل شريحة على حدة سريعاً في جهاز تحميص الخبز (توستر) أو الميكروويف، ويمكن تسخين الخبز الدائري المجمد في الفرن.

وإذا اعتقدت أن رغيف الخبز سيستخدم سريعاً، لا بأس من تركه في الكيس الورقي الذي تم وضعه به في المخبز، ولإبقائه طازجاً لفترة أطول، استخدم صندوق الخبز أو آنية فخارية ذات غطاء، ويمكن للخبز البقاء طازجاً أيضاً بوضعه في كيس بلاستيكي نظيف ولكن الجزء المقرمش يصير طرياً سريعاً.

وبحسب المبادرة، من المنطقي شراء أرغفة خبز كاملة أو نصف أرغفة؛ لأن الخبز المقطع يتعفن أسرع، ولحماية الخبز من العفن، زِل الفتات من صندوق الخبز وامسحه بخليط من الخل والماء مرة في الأسبوع.


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