دافع أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب عن محمد الشناوي حارس الفراعنة والنادي الأهلي وذلك بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي في الوقت الذي حجز فيه الحارس مكانًا اساسيا في صفوف المنتخب.

وقال ناجي في تصريحات إذاعية: " محمد الشناوي حارس متميز ويستحق المكانة التي اصبح فيها".

وعن فرص تواجد جنش في التشكيل الأساسي للمنتخب قال: " جنش حارس كبير وتواجده يضيف لمنتخب مصر وسيأتي الوقت الذي سيلعب فيه هو ومحمد عواد ومحمد ابوجبل"

وأوضح : " هناك حراس اخرين لديهم فرصة للتواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة، ويحتاجوا للحصول على فرصة مثل عامر عامر حارس الإنتاج الحربي و محمد صبحي حارس الداخلية"

وعن محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، أكد انه يحتاج الى الصبر، مضيفًا : " يجب على اللاعبين عدم التسرع في الانتقاد او الهجوم في حالة عدم الانضمام للمنتخب لأن الفرص موجودة ومتاحة للجميع ولكن يضيعها عدم الاتزان في ردود الافعال والتصريحات

وأختتم مدرب حراس المنتخب تصريحاته قائلا: " أحمد الشناوي سيعود لمنتخب مصر فور اكتمال جاهزيته ووصوله لمرحلة متقدمة من حساسية المباريات لانه حارس واعد ويستحق ان يكون متواجد في منتخب مصر".