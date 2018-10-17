الحمامات التونسي يهزم النجمة البحريني بمونديال الأندية لليد

حسم فريق الحمامات التونسي نتيجة الديربي العربي امام النجمة البحريني، بعدما تغلب عليه بنتيجة 27 - 26 اليوم ،على صالة الدحيل لحساب المواجهات الترتيبية من الخامس الى الثامن ببطولة العالم للأندية لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة.



و سيواجه الحمامات التونسي غدا الخميس، فريق توباتي البرازيلي، الفائز بدوره على جامعة سيدني الاسترالي، من اجل تحديد صاحبي المركزين الخامس و السادس في الترتيب العام.



وبهذا الفوز، عوض الحمامات خسارته في المباراة الافتتاحية أمام مونبيليه الفرنسي وحقق الانتصار الأول في البطولة.



بداية المباراة جاءت سريعة وسجل النجمة البحريني أول أهداف اللقاء، معلنا سيطرته على الدقائق الأولى من خلال السرعة الكبيرة لأبرز لاعبيه على مستوى الأجنحة، لكن الحمامات التونسي استطاع المحافظة على فارق هدف أو اثنين على أقصى تقدير، مشددا الملاحقة على الفريق البحريني في انتظار اللحظة الحاسمة للعودة في اللقاء.



وبفضل قوة اللاعب أسامة الجزيري استطاع الحمامات تحقيق التعادل في آخر لحظات الشوط الأول الذي انتهى على نتيجة 14 - 14.



في الشوط الثاني، عاد الحمامات بقوة للمباراة لتصبح النتيجة 18 – 16، قبل أن تتقلص في الدقيقة 20 إلى 23 – 22، وشهدت الدقائق التالية إضاعة للفرص من الجانبين بسبب التسرع و عدم التركيز.



وقبل دقيقتين من نهاية المباراة أدرك الفريق البحريني التعادل على مستوى النتيجة 26 – 26، مما رفع درجة الإثارة و الحماس بين الفريقين، ورغم الفرصة التي سنحت للنجمة لتحقيق هدف السبق في آخر 50 ثانية من اللقاء إلا أن مدافع الحمامات استطاع الحصول على مخالفة دخول بقوة ليكسب فريقه الكرة التي جاءت بهدف الفوز في آخر 5 ثوان من صافرة النهاية ،ليعلن بعدها حكما المباراة عن انتهاء المواجهة العربية لفائدة الحمامات.