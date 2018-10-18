طويكو تستضيف قمة عالمية تجسد التعايش بين الروبوت والإنسان

بدأت اليابان قمة العالم للروبوت في الواجهة البحرية لطوكيو، اليوم الأربعاء والتي تقدم لمحة عن كيف يمكن للإنسان والروبوت أن يتعايشان.

ويتألف الحدث الذي يستمر خمسة أيام، ويقام في مركز "طوكيو بيج سايت" للمؤتمرات من فعالتين رئيسيتين هما المعرض العالمي للروبوتات ومسابقة "تحدي الروبوت العالمي".

وفي المعرض، تعرض أكثر من 90 شركة وبلدية ومنظمة والكثير منها من اليابان أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الروبوت المستخدمة في الشركات والبلديات، بينما يتنافس 126 فريقا من 23 دولة في المسابقة.

في المسابقة، يمكن للزوار أن يروا ويجربوا أحدث التقنيات الروبوتية المستخدمة في المصانع والمستشفيات والمنازل في مجال الرعاية التمريضية، بينما يتم دعوة خبراء لمناقشة الكيفية التي سيعيش بها الانسان والروبوت معا في المستقبل.

وتستضيف وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وهيئة تطوير التكنولوجيا الصناعية للطاقة الجديدة القمة.

ويقام حدث هذا العام كفعالية تمهيدية لأكبر قمة للروبوتات في العالم في مقاطعتي أيشي وفوكوشيما، المقرر عقدها في عام 2020.