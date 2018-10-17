نيويورك تايمز: أحد المشتبه بهم في قضية «خاشقجي» قريب من بن سلمان

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن العديد من المشتبه بهم الذين توصلت إليهم تركيا خلال التحقيقات في قضية الكاتب الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، قريبون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته أمس الثلاثاء، إنها توصلت لذلك من خلال تعرفها على ملامح وجه المشتبه بهم وصورهم الشخصية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية ووثائق سعودية مسربة.

وقالت الصحيفة إن مشتبهاً به شوهد على سبيل المثال وهو يهبط من طائرات في باريس ومدريد وصُور، إضافة لذلك خلال وقوفه في الحراسة أثناء زيارة ولي العهد هذا العام لمدينتي هيوستن وبوسطن وفي الأمم المتحدة، في حين تم التعرف على ثلاثة من أفراد الحرس الشخصي لولي العهد السعودي ضمن المشتبه بهم وذلك بمساعدة شهود وتسجيلات أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به الخامس أخصائي في الطب الشرعي، ويتولى منصباً رفيعاً في وزارة الداخلية السعودية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق، إن ولي العهد السعودي أكد له أن القيادة السعودية لا تعرف شيئاً عن الأحداث المزعومة في القنصلية السعودية في اسطنبول، غير أن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قُتل على أيدي قوة خاصة جاءت لتركيا من السعودية.

وتعرفت صحيفة "صباح" التركية ثم صحيفة "يني شفق" الحكومية التركية، بالإضافة إلى وسائل إعلام أخرى، على بعض هؤلاء السعوديين ونشرت أسماءهم.

وتابعت صحيفة نيويورك تايمز أن تسعة أشخاص على الأقل من هؤلاء الـ 15 الذين تعرفت عليهم السلطات التركية، عملوا لدى أجهزة أمنية أو مؤسسات عسكرية وحكومية.

وقالت الصحيفة إنه إذا كان هؤلاء الأشخاص قد تواجدوا في القنصلية السعودية في اسطنبول في الوقت الذي كان فيه خاشقجي هناك، فإن ذلك يعني وجود علاقة مباشرة لولي العهد بالأحداث.

وكان خاشقجي قد اختفى منذ أن ذهب لقنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري، لإتمام وثائق خاصة بعقد قرانه.