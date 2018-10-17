استقالة نائب وزير الخارجية الأفغاني بسبب خلافات مع حكومة الوحدة الوطنية

استقال نائب وزير الخارجية الأفغاني، حكمت خليل كرزاي، من منصبه صباح اليوم الأربعاء، معللاً ذلك بـ"خلافات حول السياسات الخارجية" مع قيادة حكومة الوحدة الوطنية، طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الاربعاء.

وفي خطاب استقالته، قال كرزاي إنه كان يعمل لصالح السلام والاستقرار في البلاد، تحت إطار عمل السياسة الخارجية للبلاد للحفاظ على التوازن في علاقات أفغانستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، مضيفاً أنه أطلق "آلية لتحقيق السلام".

وقال في خطابه إنه استقال بسبب "الخلافات العميقة في وجهات نظر حكومة الوحدة الوطنية"، مضيفاً أنه في الوضع الحالي "سيكون من الأفضل أن أكون مع الشعب".

غير أن هناك تقارير بأن كرزاي سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لم يذكر ذلك في خطاب استقالته، وكان قد تم تعيينه نائباً لوزير الخارجية في 21 يناير 2015.