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محتجون يتحدون الحكومة المالطية ويخرجون في ذكرى مقتل الصحفية جاليزيا

فاليتا - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 12:11 ص | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 12:11 ص

ارتفعت صيحات المطالبة بالعدالة في فاليتا عاصمة مالطا، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في الوقت الذي أحيت فيه البلاد ذكرى مرور عام، على مقتل الصحفية، دافني كاروانا جاليزيا، في انفجار سيارة ملغومة.

وقاد المتظاهرون مسيرة مسائية لتكريم الصحفية، في تحدي للحكومة من خلال رفع لافتة لإحياء ذكراها وتعليقها في موقع في فاليتا تحول إلى ضريح مؤقت لكاروانا جاليزيا.

وقام مسؤولو الحكومة المالطية، بإزالة الضريح المؤقت أكثر من اثنتي عشرة مرة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع إصرار وزير العدل في البلاد على إزالة جميع الزهور والصور الفوتوغرافية والشموع التي تكرم الصحفية بمجرد انتهاء المظاهرات.

إلا أن هذا أثار المشاعر في مالطا، وأثار انتقادات من أحزاب المعارضة وحتى الكنيسة الكاثوليكية.


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