«ميركل»: هناك فرص للتوصل لحل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

صرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأنه "لا تزال هناك فرص.. للتوصل لحل مقنع للجانبين" فيما يتعلق بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت، في بيان حكومي، أمام البرلمان قبيل قمة قادة الاتحاد، أن كلا الجانبين تحركا تجاه كل منهما الآخر، وأنه تم ترتيب 90 بالمئة من الأمور.

وقالت، إن مسألة إبقاء حدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، وجمهورية إيرلندا، بصفتها عضو بالاتحاد الأوروبي، هي "الجزء الأصعب" في المفاوضات، موضحة أن الصعوبة "تكمن بشكل كبير في التفاصيل".

وشددت المستشارة الألمانية، على ضرورة تهيئة العلاقات المستقبلية مع بريطانيا على وضع جديد، لافتة إلى أنها تسعى إلى أن تكون بريطانيا شريكًا وثيقًا وموثوقًا فيه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حتى بعد خروجها من الاتحاد.

وأكدت ميركل، أن الحكومة الألمانية استعدت لكل احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد، بما فيها حدوث خروج دون التوصل لاتفاق.

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