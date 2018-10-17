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محافظة سوهاج تستقبل 144 سائح لزيارة المنطقة الأثرية بعربة أبيدوس

محمد عبد المجيد
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 10:56 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 10:56 م

استقبل المرسى السياحي بمدينة البلينا، 144 سائح متعدد الجنسيات على متن باخرتين سياحيتن لزيارة المنطقة الأثرية بعرابة أبيدوس.

قال محافظ سوهاج، د. أحمد الأنصارى، «نسعى خلال الفترة القادمة للتسويق السياحي للمحافظة وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية، والارتقاء بالمنظومة السياحية من خلال تطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة بسوهاج، حيث إنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية».

ومن جانبه، أوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، في بيان للمحافظة، أن الفوج السياحي الأول ضم 92 سائحا متعدد الجنسيات على متن الباخرة «نايل فيجن»، والفوج الثاني 52 سائح ألماني الجنسية على متن الباخرة «ساليسيا»، ثم قاموا بزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس، وقد تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد بمدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول.


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