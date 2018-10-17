وزير الخارجية التركي: نأمل في دخول مقر إقامة القنصل السعودي اليوم

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأنه يأمل في أن يتم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول اليوم الأربعاء، وذلك في إطار التحقيقات في اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال جاويش أوغلو، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أنقرة اليوم :"مع الأسف لم يتم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي مساء أمس، السعوديون قالوا إن أسرة القنصل في الداخل، ونأمل الدخول إلى هناك اليوم".

كانت تقارير تركية ذكرت أمس أن السلطات التركية ستفتش المقر مساء أمس أيضا، وصرح الوزير التركي بأن التفتيش سيشمل مقر الإقامة وبعض المركبات.

تجدر الإشارة إلى أن القنصل السعودي محمد العتيبي غادر تركيا أمس.

كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو صرح في وقت سابق بأن تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول سيبدأ "فور التوصل إلى تفاهم مشترك بين البلدين".

كان فريق بحث جنائي تركي غادر القنصلية السعودية فجر أمس بعد تسع ساعات كاملة من التحقيقات. ووفقا لوسائل إعلام تركية فإن الفريق أخذ عينات من تربة حديقة القنصلية.

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.