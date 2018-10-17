نجم إنتر: رفضت الانضمام ليوفنتوس طوال الـ5 سنوات الماضية

أكد رادجا ناينجولان نجم إنتر ميلان الإيطالي أنه رفض الانضمام ليوفنتوس على مدار الـ 5 سنوات المتتالية الماضية.

وقال ناينجولان في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "طوال الـ 5 السنوات الماضية، حاول يوفنتوس ضمي ولكنني رفضت، دائمًا ما كانوا يتصلوا بي وبوكيلي ولكني لم أشعر يومًا بأنني لاعبًا في صفوفه".

وأضاف "إنهم أقوياء، لقد فازوا بالكالتشيو في آخر 7 مواسم، لكن المسابقة هذا الموسم، لا تزال طويلة، علينا أن نكون جيدين وأن نقلل الأخطاء".

وحول زعم يوفنتوس أن ناينجولان تحدث عنه بشكل سيئ، قال "هم كانوا مهتمين بي لمدة 5 سنوات متتالية، وكنت دائمًا أقول لهم لا، ولا أتكلم عنهم بشكل سيء لأني تمنيت الانضمام لهم هذا غير صحيح".