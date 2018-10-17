أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأربعاء، عن إغلاق طريق قريب من مقر البرلمان؛ للاشتباه في وجود عبوة مشبوهة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.