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عاجل.. الشرطة البريطانية تغلق طريقا قريبا من البرلمان للاشتباه في وجود عبوة

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 6:20 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 6:20 م

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأربعاء، عن إغلاق طريق قريب من مقر البرلمان؛ للاشتباه في وجود عبوة مشبوهة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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