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أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأربعاء، عن إغلاق طريق قريب من مقر البرلمان؛ للاشتباه في وجود عبوة مشبوهة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.