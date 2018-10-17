المقاصة: سنحاول استعارة الشيخ في يناير

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أنه سيحاول ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي في يناير المقبل.
وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية: "دعمنا خطي الظهر والوسط، ويتبقى لنا ضم صانع ألعاب خلف رأس الحربة".
وأضاف: "حاولنا ضم أحمد الشيخ مطلع الموسم الجاري، وتجمدت المفاوضات بسبب إدارة الأهلي كما كان للاعب دورا أيضا".
وألمح مدرب المقاصة: "قد تكون هناك محاولات أخرى لضم أحمد الشيخ في يناير على سبيل الإعارة، لكنها لم تبدأ حتى الآن".
وعن تألق الشيخ مع المقاصة وتراجعه مع الأهلي، أتم طلعت يوسف: "اللاعب ترس في ماكينة قد لا يكون مقاسه على نفس ماكينة الأهلي بنسبة 100%