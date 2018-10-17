وكيل «صحة البحر الأحمر» يتفقد الوحدات الصحية بحلايب وأبو رماد

تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أمس الثلاثاء، الوحدات التابعة للإدارة الصحية بالشلاتين، حيث تم المرور على الوحدات الصحية برأس حدربة وحلايب وأبو رماد.



وتفقد وكيل الوزارة الاستقبال وعيادة تنظيم الأسرة والصيدلية وغرف ملفات المرضى وعيادات الأسنان، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات والطعوم وتفقد الأماكن التي سيتم بها تمركزات المسح الطبي الشامل لفيروس سي ووجه بتوفير جميع وسائل الإعلان والدعاية وحملات التوعية اللازمة لمبادرة الرئيس (100 مليون صحة) للمسح الطبي الشامل لفيروس سي وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة.



كما تفقد مخازن الوحدات وشكل لجنة من الإدارة الصحية مكونة من الصيدلة ومراقبة العهد والشئون القانونية والمعامل لجرد محتويات مخازن الوحدات الصحية والعرض بما تم خلال أسبوع.