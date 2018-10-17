رئيس جامعة بني سويف يلزم الكليات بتخصيص وقتا للأنشطة الطلابية

ألزم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، كافة وكلاء الكليات بتخصيص وقتاً محدداً للأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بمجلس قطاع شئون التعليم والطلاب، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع ووكلاء الكليات، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالطلاب غير القادرين من خلال دعم الكتاب الجامعي، وتنظيم المعارض الخيرية للملابس بالمجان أو بأجر رمزي، مشدداً على ضروة الانتهاء من الكشف الطبي والكشف عن فيروس سي لكل الطلاب القدامى والمستجدين، واستخراج البطاقات الممغنطة فى أسرع وقت ممكن.

كما أقر أعضاء الاجتماع موعد بداية الامتحان للفصل الدراسي الأول فى الخامس من يناير المقبل، على أن تنتهي فى الـ24 من الشهر ذاته، وتبدأ إجازة نصف العام فى الـ26، طبقاً لما ورد فى الخطة الزمنية.