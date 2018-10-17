انطلاق مشروع عملاق لالتقاط نفايات البلاستيك في المحيط الهادئ

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نجح طالب هولندي، في تصميم جهاز عائم لالتقاط نفايات البلاستيك من مياه المحيطات، وتم تركيب الجهاز في المحيط الهادي، وفقًا لما أعلنه متحدث باسم المشروع اليوم الأربعاء.

ويتضمن المشروع، "تنظيف المحيط الهادئ"، الذي أسسه بويان سلات في عام 2013، تركيب أجهزة عائمة لالتقاط نفايات البلاستيك في خمسة "بقع قمامة" تشكلت بفعل التيارات البحرية.

وجرى تركيب الجهاز الأول في أكبر رقعة للقمامة في المحيط الهادئ/ حوالي 2000 كيلومتر قبالة ساحل كاليفورنيا/.

وتشمل الطريقة، أنبوبين من البلاستيك، يبلغ طولهما حوالي 600 متر عائمين على سطح الماء، على شكل حرف "يو" مع شاشة تحت الماء.

ووفقا للمشروع، تتجمع القمامة داخل الجهاز الذي يشبه حرف"يو" ويمكن بعد ذلك جمعها.

وتم سحب الجهاز، من خليج سان فرانسيسكو إلى المحيط في بداية سبتمبر الماضي.

وألغى «سلات»، من مدينة دلفت دراسته في هندسة الطيران الفضائية مؤقتًا ليكرس نفسه لعملية تنظيف المحيط.

وحملت مجموعة سلات الخيرية اسم مؤسسها، ويعمل بها أكثر من 80 مهندسًا وباحثًا وعالمًا يقومون بتطوير تقنيات تخليص محيطات العالم من نفايات البلاستيك.