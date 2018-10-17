السلطات الروسية تحتجز نائب رئيس وزراء منطقة القرم

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احتجزت السلطات في روسيا اليوم الأربعاء فيتالي ناخلوبين، نائب رئيس وزراء منطقة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك لاتهامه بتلقي رشوة.

وذكرت وسائل إعلام أن ناخلوبين مسؤول عن بناء الطرق وبرنامج اتحادي لتطوير اقتصاد القرم.

وأكدت الإدارة الإقليمية احتجاز ناخلوبين، حيث قالت في بيان على صفحتها على موقع الإنترنت إنه يخضع للتحقيق.

ويذكر أن ناخلوبين -52 عاما- كان يشغل في السابق منصب مدير اللجنة المالية للقرم تحت إدارة الحكومة الأوكرانية، وذلك لمدة أربعة أعوام حتى عام 2014.

وكانت روسيا قد احتلت وضمت شبه جزيرة القرم عام 2014، وذلك ردا على إطاحة أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا والتقرب من الغرب.

وتولى ناخلوبين رئاسة لجنة مماثلة تحت إدارة روسيا لمدة عامين، حتى تم ترقيته لمنصب نائب رئيس الوزراء، وذلك بحسب ما تذكره لمحته الشخصية على الموقع الإلكتروني للإدارة الإقليمية.