صحيفة «سبق»: «رويترز» وقعت في خطأ مهني وأخلاقي

نشرت صحيفة "سبق" السعودية، مساء الأربعاء، بيانًا ردت فيه على ما نشرته وكالة رويترز البريطانية، حول إعفاء القنصل السعودي باسطنبول محمد العتيبي من منصبه.

وقالت الصحيفة على موقعها إن "رويترز"، سقطت في خطأ مهني وأخلاقي، مشيرةً إلى أن الوكالة الشهيرة وقعت في فخ التضليل ونسبت خبرًا مزورًا لـ"سبق".

وأضافت في البيان، أنها تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة، مشددة على أن لا علاقة لها بما يتم تداوله.

وأكدت "سبق"، أن موقعها الرسمي (sabq.org)، ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي هما المصدران الوحيدان للاطلاع على أخبار الصحيفة.