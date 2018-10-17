ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية لاستخدامها في التشاجر

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية كانوا بصدد استخدامها فى التشاجر مع آخر.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء رضا طبلية مدير الأمن، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، قيام كلٍ من: "أحمد.ع.ح"، 26 عاماً، بائع خضروات، وله معلومات جنائية مسجلة، و"محمد.ى.ع"، 21 عاماً، عاطل، و"حازم.ع.ح"، 19عاماً، عاطل، وشقيق الأول، و"أحمد.ع.ا"، 23 عاماً، عاطل، ومقيمين جميعهم بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، بحيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بالشقة محل سكن الأخير، وبحوزتهم "بندقية خرطوش، و3 فرد خرطوش"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص "مالك محل مأكولات" لوجود خلافات سابقة بينه وبينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.