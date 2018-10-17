الجامعة العربية ترحب بتصويت الأمم المتحدة لتوسيع صلاحيات دولة فلسطين



رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بالإجماع الدولي والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 146 صوتًا على منح دولة فلسطين صلاحيات إضافية للعمل على نحو أكبر، كدولة ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة خلال اجتماعات 2019.

وقال الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبو علي، إن ذلك القرار سيمكن من الوفاء بالتزاماتها كرئيس مجموعة الـ77 والصين، في رسالة سياسية قوية تعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة فلسطين على تعزيز الأجندة الأممية بخبراتها المتنوعة.

وأكد «أبو علي»، في تصريحات له في الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أن دعم المجتمع الدولي لترسيخ مكانة فلسطين وحقها في أن تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هو ما تمارسه فلسطين باقتدار وتميز كبيرين، مما يؤكد جدارتها بالاستقلال وممارسة السيادة الفعلية على أراضها بإنهاء الاحتلال الاستعماري الذي بدأ عام 1967.

وأعرب الأمين العام المساعد، عن تقديره إلى جميع الدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، اتساقًا مع الحق العادل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ الشرعية الدولية، وهو الموقف المعبر عن إرادة المجتمع الدولي في تحقيق هذا الإنجاز كخطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مركز دولة فلسطين على الساحة الدولية.