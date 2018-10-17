صلاح يكشف عن الدافع وراء نجاحه في الدوري الإنجليزي

كشف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، عن الدافع وراء نجاحه في مسيرته الإحترافية مع "الريدز".

وأكد صلاح على رغبته في الحفاظ على أدائه كونه مثالًا لكل الأطفال في مصر الذين يتطلعون إلى دخول عالم كرة القدم.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بريمييرليج اليوم» ونقلتها صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية: «نحن نجعل الأطفال في مصر يحلمون بشكل أكبر، ويملكون أحلامًا كبيرة».

وأضاف أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي: «عندما كنت صغيرًا كنت أتابع الدوري الإنجليزي، إنها المسابقة الأفضل في العالم».

وتابع صلاح: «الأطفال في مصر الآن يرون العديد من اللاعبين المصريين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، سبعة أو ثمانية مصريين، هذا يجعلهم يؤمنون بأنفسهم، علينا مواصلة النجاح من أجلهم».

وكان صلاح قد تألق في ليفربول منذ انضمامه إلى النادي في الصيف الماضي ، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد لقب أفضل لاعب في الدوري خلال موسمه الأول مع "الريدز".

وشارك صلاح في فوز المنتخب الوطني على نظيره إي سواتيني 4 - 1 في مباريات الجولة الثالثة من تصفيات الأمم الإفريقية، بعدما سجل هدفًا رائعا من ركلة ركنية، قبل أن تبعده الإصابة عن المباراة الثانية في الجولة الرابعة والتي حسمها الفراعنة بهدفين دون مقابل ليضمن تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ24 كأكثر منتخب في القارة.

وفي سياق متصل يرى الإيرلندي جون ألدريدج، أسطورة ليفربول السابق، أن على الألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق، أن يريح صلاح خلال مباراة هدرسفيلد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال ألدريدج في تصريحات نقلها الصحيفة الإنجليزية: «على الرغم من أن صلاح قد يكون تعافى من الإصابة، فقد حان الوقت الآن للسماح له بالجلوس خارج الملعب والعودة إلى كامل لياقته بنسبة 100 % ، لأن ليفربول سيحتاج إليه».

وأضاف أسطورة ليفربول السابق: « ليس لدي أي قلق على الإطلاق حول مستوى شيردان شاكيري أو دانييل ستوريدج ليلعبوا ضدّ هدرسفيلد».

وأتم: «يجب أن يكون لديك ثقة في هؤلاء اللاعبين، وفي حالة شاكيري، كلما لعب ، يبدو أن جمهور أنفيلد يحبه».