«سيارات إغاثة» و«إرشادات للقيادة الآمنة» على رأس استعدادات «المرور» للشتاء

أعدت الإدارة العامة للمرور خطة أمنية قبيل الدخول في فصل الشتاء والتعامل مع حالات سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفصل، ومحاولة تجنب الحوادث المرورية التي قد تحدث بسبب تقلبات الطقس وحالات الشبورة المائية والأمطار خاصة على الطرق السريعة والمهمة.

وقال مصدر أمني إن من أهم بنود الخطة التي أعدتها الإدارة نشر الخدمات الأمنية بصفة مستمرة على الطرق المهمة والتابعة للإدارة مزودة بسيارات إغاثة وسيارات دفع رباعي، ومراقبة الطرق عن طريق كاميرات المراقبة وغرفة عمليات الإادرة العامة للمرور على مدار الـ24 ساعة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور خطتها على جميع إدارات المرور، فضلا عن نشر مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات حفاظا على حياتهم أبرزها:

- السير أثناء الشبورة: نصحت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات في حالات الشبورة الكثيفة والتي تعيق الرؤية بتأجيل الرحلة المرورية لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤية تماما، كما نصحت الإدارة بإضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى يكون مرئيا بالنسبة للغير.

- فتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمال مساحات المطر، واستخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجود السيارة.

- في حال التوقف في منطقة الشبورة نتيجة عطل مثلا؛ جنب السيارة أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار، مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- يجب تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة، ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى، ويجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء، وعدم التخطي بالسيارة لسيارة أخرى.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لقائد السيارة، مناشدة باتباع نصائحه حتى يصل قائد السيارة إلى أسرته سالما، منوهة بأنه في حال وجود أعطال يتم الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية «01221110000».

كما نشرت الإدارة مجموعة من الإرشادات للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة في المطر، منها:

- السير بسرعة منخفضة؛ نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

- التحكم في عجلة القيادة جيدا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- تشغيل المسّاحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك؛ حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل؛ حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.