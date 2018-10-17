«الزراعة» تشن حملة مكبرة على محلات المبيدات بالصعيد لضبط المغشوش والمهرب منها

شنت منطقة شمال الصعيد للمكافحة بالتعاون مع مديرية الزراعة ببني سويف، حملة مُكبرة على محلات الإتجار في المبيدات بدائرة بندر بني سويف، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات بمحال الإتجار في المبيدات بوجود مبيدات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وممنوعة من التداول والاستخدام على المحاصيل الزراعية بصفة عامة، وغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، الدكتور ممدوح السباعي، إنه تم تحرير محاضر مخالفة للمحلات التي تم المرور عليها، وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف السباعي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تم تشديد الحملات الرقابية من قبل لجان المكافحة على محلات الإتجار في المبيدات، لملاحقة مخالفات تداول مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدر التي تشكل تهديداً على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، وتحويل جميع المخالفات للنيابة العامة، لاعتبار ذلك الأمر أمناً قومياً لارتباطه بالأمن الغذائي لمصر وصحة مواطنيها.