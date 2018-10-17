ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بمدينة بدر

ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 عاطلين؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، حرر محضر بالواقعة وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته للنيابة للتحقيق.

أثناء مرور قوة ضباط مباحث قسم شرطة بدر وبصحبتهم القوة المرافقة، تمكنت من ضبط «محمود.م» 29 عاما، و«محمد.س» 28 عاما، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم مخدرات، و«محمد.س» 30 عاما، عاطل لاتهامهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واستقلالهم سيارة ملاكي عثر معهم على 305 جرامات من مسحوق الهيروين، و1480 جنيها.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.