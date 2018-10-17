وزير الخارجية الألماني يؤجل زيارته للسعودية لحين الكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عزمه تأجيل خطط زيارته للمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، وعلق ذلك على تطور مسار التحقيقات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

وأكد ماس اليوم الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين أنه يجب الكشف عن ملابسات القضية على الفور وبشكل كامل، مشددا على ضرورة محاسبة أي مسؤولين.

وأشار الوزير الاتحادي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي إلى خطورة الاتهامات المطروحة، مؤكدا أن بلاده سوف تتابع مسار التحقيقات بدقة، وقال: "نسعى لمعرفة ما حدث هناك".

وأوضح بقوله: "ما يتعلق بخطط سفري، فإننا كنا قد اتفقنا على ذلك في إطار الحوار مع المملكة العربية السعودية. ولكننا سوف نتمهل الآن مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.