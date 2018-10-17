مشاركة نسائية متواضعة في الانتخابات البرلمانية الأفغانية رغم جهود تمكين المرأة

رغم إنفاق مساعدات بملايين الدولارات لدعم تمكين المرأة والمساواة في المجتمع الأفغاني المحافظ بشدة، فإن نسبة مشاركة النساء كمرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة لا تتجاوز 16% .

وفي المجمل، تتنافس 417 مرشحة على 68 مقعدا مخصصا للنساء في البرلمان الأفغاني، بارتفاع طفيف عن آخر انتخابات عندما بلغ عدد المرشحات 408 سيدات.

وكانت فريدة حميدي، من ولاية نمروز جنوبي البلاد، هي السيدة الوحيدة التي تمكنت من الفوز بمقعد عام 2010 خارج الكوتا المحددة، ما جعلها السيدة التاسعة والستين في البرلمان الحالي.

وقالت مريم سما، وهي مذيعة أخبار تتنافس على مقعد عن كابول، إن النساء بحاجة إلى الانخراط في السياسة من أجل إحداث تغير في المجتمع الأفغاني "سواء كان هذا التغير في حياة النساء في أفغانستان، أو في القوانين التي تضمن سلامة النساء في أفغانستان".

تجدر الإشارة إلى أنه من بين 25 وزارة في الحكومة الأفغانية، توجد فقط وزيرتان وقائمة بأعمال وزير.

وقالت مريم، ومرشحات غيرها التقتهن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الرأي العام تجاه النساء ربما لم يتغير، ولكن أصبح هناك أقناع بأن المرأة سوف تحقق أداء أفضل في السلطة .